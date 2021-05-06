В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідромедцентрі.



Синоптики повідомляють, що пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду, оголошено I рівень небезпеки.

"6-7 травня в більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом Наталії Діденко, атмосферний фронт 7 травня зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях.

Синоптики українського гідромедцентру також повідомляли, що 8 травня грозові зливи накриють всю Україну.

Зазначимо, що згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня вже до 10 травня в Україні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, а в 20-х числах травня спека вже сягатиме 30 градусів і вище.

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