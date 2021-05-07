На українсько-польському кордоні люди стоять у багатогодинних чергах
Як передає Politeka.net, подробиці та кадри з місця показали у сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Більше двохсот авто накопичилося на пункті перепустках "Шегині" і "Краковці". За словами прикордонників, своєї черги на виїзд з Уркаїне люди чекають по 8-10 годин.
"Свята вже закінчилися і наші громадяни повертаються на роботу, можливо, на навчання в країни Європи. Прогнозуємо, що черги до вихідних повинні зникнути", — поділилася начальник прес-служби Львівського прикордонного загону.
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Раніше в Україні запропонували запустити програму безвідсоткових кредитів до 150 тис.гривень на відкриття своєї справи.
На це влада готується виділити понад 100 млн гривень.
Кредити планують видавати на відкриття малого бізнесу – наприклад, кав'ярні, невеликого хостелу або теплиці для мікрозелені і овочів. Очікується, що це допоможе утримати вдома українців, які їздять на заробітки закордон.
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