На українсько-польському кордоні люди стоять у багатогодинних чергах

Як передає Politeka.net, подробиці та кадри з місця показали у сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Більше двохсот авто накопичилося на пункті перепустках "Шегині" і "Краковці". За словами прикордонників, своєї черги на виїзд з Уркаїне люди чекають по 8-10 годин.





"Свята вже закінчилися і наші громадяни повертаються на роботу, можливо, на навчання в країни Європи. Прогнозуємо, що черги до вихідних повинні зникнути", — поділилася начальник прес-служби Львівського прикордонного загону.

Раніше в Україні запропонували запустити програму безвідсоткових кредитів до 150 тис.гривень на відкриття своєї справи.

На це влада готується виділити понад 100 млн гривень.

Кредити планують видавати на відкриття малого бізнесу – наприклад, кав'ярні, невеликого хостелу або теплиці для мікрозелені і овочів. Очікується, що це допоможе утримати вдома українців, які їздять на заробітки закордон.

Нагадаємо, українського заробітчанина в розпал карантину залишили без житла: "сусіди не пустили назад, адже..."

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