Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на відпочинку, розповівши про шеймінг

Як пише Politeka net, Лера Товстолес є однією з красунь "Жіночого кварталу". Зірка активно веде соціальні мережі, де часто публікує нові фото.

Цього разу Лера показала себе в купальнику. Красуня стояла серед пустелі, надівши білі окуляри. Товстолес на декількох кадрах вирішила показати фігуру, розповівши про шеймінг:

"Скинни-шеймінг ...?)

Що це таке?)

Якщо ви коментуєте чужу худорлявість, значить ви шейміте . Змушуєте худу дівчину є-це теж шеймінг.

Я дуже часто стикаюся з коментарями з приводу своєї фігури і вже навчилася відповідати на подібні коментарі.

- Лера, ти така худа.

- Так, спасибі, мені пощастило.

Якщо ви хочете зробити худий дівчині комплімент , то вибирайте слова «красива», «витончена», «прекрасна» ... і тд .

Моє тіло-моя справа . Мій тато був худим до 30 років, можна сказати худим. Всі намагалися його нагодувати, особливо ті, хто страждав від зайвої ваги.

Мені передалися його гени і я шалено щаслива, що живу в часи, коли будь-яка зовнішність людини може бути прекрасною.

Так що ми можемо разом поржати над моїми цицьками і худим тілом, у мене немає комплексів . Але тоді і я маю право поржати над вами.

Якщо вас шеймят - не соромтеся сказати про це. Але і ставтеся до себе з гумором.

Ставитися до себе занадто серйозно - це смішно", - написала Лера.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"По-перше, це ідеально", "Капусту потрібно їсти )))", "чень знайома ситуація, коли тебе постійно хочуть нагодувати, тому що "ти занадто худа, прям кістки світяться", "боже , як же це знайомо. Лера, ти дуже красива".

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