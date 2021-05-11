Доктор Комаровський назвав головні причини безсоння у дорослих і дітей

Про це він розповів на сторінці в Instagram .

Комаровський зазначив, що як такого захворювання безсоння у маленьких дітей виникати не повинно. Причиною поганого сну можуть стати лише некомфортні умови.

Доктор заявив, що в першу чергу необхідно позбавити себе від усіх факторів, які заважають заснути: стрес, температура в приміщенні, переїдання на ніч та інше.

Тобто, батькам необхідно облаштувати зручне ліжко, зволожити повітря і провітрити в кімнаті.

За словами педіатра, важливо привчати дітей до сну в некомфортних умовах.

Тобто укладати його спати біля телевізора, наприклад, при невеликій кількості світла. Тоді дитина не стане прокидатися від кожного шереху.

До слова, доктор Євген Комаровський розповів, як убезпечиться від кліщів.

"Сезон активності кліщів починається. Будьте обережні", - повідомив доктор у підписі до посту.

Комаровський зазначив, що найголовнішим у профілактиці від кліщів є закритий одяг. При відвідуванні лісу вам необхідно одягати довгі штани, Довгі рукави і головний убір.

Також необхідно обзавестися природним або синтетичним хімічною речовиною, яке буде відлякувати членистоногих.

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, Стосується кожного: "я повинен вас засмутити".

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