Вони знаходилися в небі від Києва до Рівненської області, передає "РБК".

Низка "блукаючих зірок" є супутниками Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Об'єкти рухалися смугою в небі 9, 10 і 11 травня. Їх спостерігали в Сарнах до півночі.

Супутники Starlink, за задумом Ілона Маска, повинні зробити швидкісний інтернет доступним для всього світу.

Першими обслуговуватимуть територію Канади і північ США.

Покриття всієї планети очікується в 2021 році.

Крім того ми раніше писали, що сильні пориви вітру призвели до знеструмлення в 44 населених пунктах Харківщини.

Аварійні відключення відбулися протягом 8-10 травня.

"Основною причиною аварійних відключень стало падіння дерев і гілок", - йдеться в повідомленні.

Над усуненням проблеми працювали 25 бригад енергетиків. Постачання електроенергії відновлено.

Поліпшення погоди очікується з 13 травня.

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