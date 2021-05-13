Українці відобразили парад загадкових вогнів у нічному небі
Низка "блукаючих зірок" є супутниками Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.
Вони знаходилися в небі від Києва до Рівненської області, передає "РБК".
Об'єкти рухалися смугою в небі 9, 10 і 11 травня. Їх спостерігали в Сарнах до півночі.
Супутники Starlink, за задумом Ілона Маска, повинні зробити швидкісний інтернет доступним для всього світу.
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Першими обслуговуватимуть територію Канади і північ США.
Покриття всієї планети очікується в 2021 році.
Крім того ми раніше писали, що сильні пориви вітру призвели до знеструмлення в 44 населених пунктах Харківщини.
Аварійні відключення відбулися протягом 8-10 травня.
"Основною причиною аварійних відключень стало падіння дерев і гілок", - йдеться в повідомленні.
Над усуненням проблеми працювали 25 бригад енергетиків. Постачання електроенергії відновлено.
Поліпшення погоди очікується з 13 травня.
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