Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з дочкою

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки успішною телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня активно веде Instagram, де зараз постійно публікує фотографії з Туреччини.

Цього разу Лілія показала, як проводить час з дочкою. Дівчата підстрибнули біля моря, демонструючи свою майстерність.

"Польоти над морем - вже справа сімейна! Мій коронний стрибок дочка вже освоює. Всім доброго ранку", - написала Лілія.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків, включаючи Ольгу Сумську, і написали коментарі:

"Ого, ось це ви злетіли. Красуні", "новий склад балету Сухішвілі"," Я дико вас обожнюю"," які Розумнички", " Дівчата, ви як два янголята! Супер!", "Ще ті кізочки", " яка краса. Дві сестрички в польоті в бік України", " Доброго ранку. Дуже класно. Дочка красуня-вся у маму".

Повідомлялося, що відома українська ведуча Лілія Ребрик показала яскравий образ в купальнику, поділившись з українцями своєю радістю.

На новому фото ведуча показала себе на тлі моря і піску. Ребрик позувала в стильному пляжному образі. На ній був злитий білий купальник з різнобарвним рослинним принтом, а також легка напівпрозора шаль з таким же малюнком.

Нагадаємо, Лілія Ребрик загуляла з чоловіком в Туреччині, хвалившись яскравими кадрами

Також Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик полетіла на відпочинок і несподівано зустріла свою нову " любов"

А ще Politeka повідомляла, що заміжня Лілія Ребрик у відпустці вирішила побігати на побачення



