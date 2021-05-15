Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з дочкою
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки успішною телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня активно веде Instagram, де зараз постійно публікує фотографії з Туреччини.
Цього разу Лілія показала, як проводить час з дочкою. Дівчата підстрибнули біля моря, демонструючи свою майстерність.
"Польоти над морем - вже справа сімейна! Мій коронний стрибок дочка вже освоює. Всім доброго ранку", - написала Лілія.
Фанати поставили понад 15 тисяч лайків, включаючи Ольгу Сумську, і написали коментарі:
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Замішана в скандалі з розлученням Дзідзьо Цибульська відкрилася перед Осадчою: "Розповіла все, як є"
51-річна Дженніфер Лопес осоромилася на майданчику, показавши зайве в розстебнутому платті: кадри
На берег вимило чорну істоту з гострими зубами: фото глибоководного монстра
"Закрила собою дитину": 27-річна вчителька стала жертвою трагедії в Казані, останні фото дівчини
"Ого, ось це ви злетіли. Красуні", "новий склад балету Сухішвілі"," Я дико вас обожнюю"," які Розумнички", " Дівчата, ви як два янголята! Супер!", "Ще ті кізочки", " яка краса. Дві сестрички в польоті в бік України", " Доброго ранку. Дуже класно. Дочка красуня-вся у маму".
Повідомлялося, що відома українська ведуча Лілія Ребрик показала яскравий образ в купальнику, поділившись з українцями своєю радістю.
На новому фото ведуча показала себе на тлі моря і піску. Ребрик позувала в стильному пляжному образі. На ній був злитий білий купальник з різнобарвним рослинним принтом, а також легка напівпрозора шаль з таким же малюнком.
Нагадаємо, Лілія Ребрик загуляла з чоловіком в Туреччині, хвалившись яскравими кадрами
Також Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик полетіла на відпочинок і несподівано зустріла свою нову " любов"
А ще Politeka повідомляла, що заміжня Лілія Ребрик у відпустці вирішила побігати на побачення