Армія Ізраїлю у ніч з 13 на 14 травня атакувала сектор Газа

Про це передає у Twitter армія Ізраїлю, а видання Times of Israel відзначає, що Ізраїль відкрив масований вогонь по цілях на півночі Гази, використовуючи літаки, вертольоти, танки і артилерію.

Під час ракетних обстрілів у житлових районах відключили елеткроенергію.

У відповідь Палестинські збройні формування відновили обстріл півдня Ізраїлю.

Більшість ракет перехоплює ізраїльська система ППО"Залізний купол".

Нагадаємо, в Ізраїлі спалахнули масові заворушення.

За словами мера Єврейсько-арабського міста Яїр Ревіво, контроль над ситуацією був повністю втрачений.

Місцева влада просить ввести війська, оголосити надзвичайний стан і комендантську годину.

"Я закликав прем'єр-міністра оголосити в Лоді надзвичайний стан. Зателефонувати в армію оборони Ізраїлю. Щоб ввести комендантську годину, щоб відновити тишу... Це гігантський інцидент-інтифада арабських ізраїльтян. Вся робота, яку ми проробляли тут протягом багатьох років, пішла нанівець", – заявив Ревіво.

Також він розповів, що зараз відбувається в місті.

"Горять синагоги. Підпалено сотні машин. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях... в Лоді вибухнула громадянська війна", - сказав мер і що"нічого подібного не було в історії Ізраїлю".

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан у місті.

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