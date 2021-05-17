Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, захопила натуральною красою

Голлівудській красуні 41 рік, але завдяки ретельному догляду за собою, вона виглядає набагато молодше, пише Politeka.net.

У повсякденному житті артистка не любить яскравий макіяж, віддаючи перевагу безбарвним бальзамам для губ і легким тональним засобам. Зірка використовує зволожуючі креми, які живлять шкіру.

Крім того, Ольга підтримує свою струнку фігуру, відмовившись від солодкого, але при цьому іноді дозволяє собі з'їсти шоколадних цукерок. А так особливо красуня дієт не дотримується.

На новому фото в Instagram зірка позувала без макіяжу, демонструючи натуральну красу. Шкіра Ольги просто сяяла, вигляд її був свіжим і привабливим.

"Сьогодні останній день зйомок фільму "Білий слон". Все ще знімають..... #WhiteElephant @actionjessevjohnson", - написала артистка.

За чотири години публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Така прекрасна", " вітаю. З нетерпінням чекаю зустрічі", " яка краса !! 😍 ", "Приємно 👍 🏾 завжди милуюся. Ухти виглядаєш красиво. Інший вид💃 🔥 🔥 💐", " я так захоплююся твоєю красою😍 🙌", "яка краса", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко отримала головну роль у черговій серії бондіани "Квант Милосердя" у 2008 році. Трохи пізніше вона знялася в картинах "Центуріон», «Там мешкають дракони», «Експат», "Сім психопатів" та інших.

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