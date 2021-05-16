Погода наприкінці травня та на початку червня готує українцям неприємний сюрприз

Про це попередила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає «Обозреватель».

Повідомляється, що погода буде прохолодною, аж до заморозків, хоча теплі дні також будуть. При цьому експерт зазначила, що така погодна обстановка повністю відповідає науковим моделям.

За словами метеоролога, Травень 2021 року схожий на травень, який був характерний для 1980-х років.

"Травень йде спокійно. І теплі, і холодні дні в межах тих норм, які були завжди", – зазначила вона.

Різкого похолодання слід очікувати в другій половині травня і на початку червня, попередила метеоролог.

"На початку червня можуть бути заморозки. Це те, що було розраховано. А як воно вийде, подивимося", - сказала Мартазінова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літо 2021 року буде досить спекотним, але з дощами і грозами. Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань. Багато дощів і бур очікується особливо в липні і серпні. Крім того. повідомляється, що початок липня ознаменується аномальною спекою.

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