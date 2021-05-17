Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер, похвалилася зовнішністю крупним планом

Зірка захоплює красою у свої 39 років, передає Politeka.net. У Мейхер є кілька секретів привабливості. Так, зірка використовує якісну косметику для обличчя і тіла.

Найчастіше красуня використовує зволожуючі креми, які їй підбирає косметолог. Також в салонах краси зірка робить маски і нескладні процедури.

Хороший догляд за собою дозволяє їй виглядати бездоганно і робити шикарні фото з легким макіяжем. Так, красуня опублікувала селфі, зроблене в авто.

Надія підкреслила очі чорним олівцем, а вії подовжила тушшю. Красуня посміхалася, і кучеряві локони додали образу ще більше грайливості.

"Політ душі", - написала зірка.

А на другому фото зірка вирішила показати себе в іншому, більш спокусливому, образі. У зірки макіяж був вже яскравіше, а погляд ніби наповнений пристрастю.

"Любов любить тишу", - написала артистка.

Варто зазначити, що в різних образах Мейхер виглядає просто чудово.

Нагадаємо, Надія Мейхер багато років займається танцями, але при цьому вважає, що завдяки таким заняттям неможливо скинути вагу.

За словами артистки, тільки правильний спосіб життя допомагає привести себе у форму, а танці дають пластику і тонус, а також приносять естетичне задоволення.

Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер в червоному оксамиті заворожила достоїнствами фігури:"машини з чоловіками зупинялися".

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в незвично скромному вбранні заговорила про кохання: "в якусь мить...".