У Києві 17 Травня 15-річний хлопець стрибнув з мосту, намагаючись покінчити життя самогубством

На щастя, юнак вижив, але зараз він перебуває у важкому стані. Видання "Моя Київщина" встановило особу підлітка і повідомляє, що ним виявився 15-річний син Діани і Володимира Родікових, багатодітних батьків, які виховували трьох своїх і вісім прийомних дітей. Крім того, у них було двоє старших повнолітніх дітей - дорослі, він живуть вже окремо від сім'ї.

Повідомляється, що о 7 годині ранку 15-річний хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством. На пошуки хлопця були орієнтовані оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, працівники Фастівського районного управління поліції, підключена аеророзвідка.

Вдень 17 травня на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в столиці 15-річний хлопець стрибнув з мосту. На місце події прибули патрульні поліцейські Києва та медики. Лікарі госпіталізували юнака в лікарню, зараз він перебуває у важкому стані. Правоохоронці Київської області з'ясували, що постраждалим є зниклий на Фастівщині неповнолітній.

Українці приголомшені трагедією сім'ї. У мережі пишуть слова підтримки.

"Міцного здоров'я! Нехай все подолається!", "О, Боже, діти", " нехай Бог збереже всю сім'ю!!! А особливо молодої людини!!! Молюся" « " Господи, допоможи цьому хлопчикові і всім дітям ціеї сім'ї! Їм зараз дуже важко, втративши тата і маму! У дітей психіка ще не сформована, тому такі непередбачувані відчайдушні вчинки«, " О Боже! Ще від смерті батьків не відійшли, як нова біда постукала... Божої підтримки хлопчикові на шляху до одужання" « " Боже... Хлопець, живи! Це дуже страшний біль, але його треба пережити. Ще такий молодий. Все попереду", - пишуть в мережі.

Дитячий будинок сімейного типу Родикових в Київській області було облаштовано в 2014 році. Сюди сім'я переїхала з окупованої Макіївки після початку збройного конфлікту. Родікови виховували 13 дітей (п'ятьох рідних (двоє вже повнолітні) і вісім прийомних.

Тимчасово вони жили в Києво-Святошинському районі Київської області. У 2017 році держава допомогла родині купити будинок у селі Липовий Скиток у Васильківському районі, куди вони і переїхали.

У березні подружжя Родікових через ускладнення коронавірусу госпіталізували до Васильківської центральної районної лікарні. Хворобу їм побороти не вдалося. Володимир помер 20 березня. Діану перевели в реанімацію, де 29 березня вона також померла, залишивши сиротами 13 своїх дітей.

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