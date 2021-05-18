Верховна Рада на позачерговому засіданні розглянула питання звільнення трьох міністрів

18 травня на порядку денному було три кадрові питання: звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка - з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Максима Степанова - з посади міністра охорони здоров'я.

Так, за відставку Владислава Криклій проголосували 284 парламентарія.

Свої голоси за відставку міністра Петрашко віддали 280 нардепів.

За відставку Степанова проголосували 292 депутати.

Під час обговорення звільнення очільника МОЗ прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Степанов провалив завдання від уряду та президента про забезпечення українців необхідною кількістю вакцин.

Степанов під час свого виступу у Раді визнав, що Україна почала вакцинацію на два місяці пізніше, ніж інші країни. Водночас каже, що вакцин виявилося достатньо, «хоча не все ідеально».

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що Рада призначить нових керівників міністерств на пленарному засіданні 20 травня.

"Вже в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади парламент повинен призначити нові кандидатури", – сказав Разумков.

У свою чергу голова "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що фракція партії в парламенті затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економіки та Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр економіки Ігор Петрашко написали заяви на відставку.

Що стосується Максима Степанова, то подання про звільнення в Раду вніс глава Кабміну Денис Шмигаль. За словами прем'єр-Міністра, Голову МОЗ хочуть зняти з посади через повільні темпи вакцинації і постійні перенесення поставок препаратів від COVID-19.

При цьому звільнення Степанова не підтримав комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Нагадаємо, главу МОЗ Степанова вирішили відправити у відставку, в Раді зробили термінову заяву: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Верховна Рада схвалила онлайн-торги землею: що потрібно знати українцям.

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