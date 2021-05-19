В Україні продовжать верифікувати субсидії, а у їхніх власників з'явиться можливість скористатися автоматичним перепризначенням виплат

Як розповів на новому засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, верифікація субсидій проводиться в першу чергу для того, щоб їх отримували ті українці, які їх дійсно потребують.

При цьому, нові зміни дозволять перепризначати виплати автоматично-тобто українці зможуть не подавати заяву. Однак, існують окремі винятки.

Шмигаль зазначив, що нові правила будуть поширюватися на власників кількох об'єктів житла. Так, власники 3 і більше квартир у Києві не зможуть отримати субсидію. Однак, це обмеження не поширюватиметься, наприклад, на власників квартири в місті та будинку в селі. Крім того, якщо у сім'ї є ще одне житло на правах спільної власності, то буде збільшено розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії.

Шмигаль також зазначив, що нова верифікація буде поширюватися не на всіх одержувачів субсидії, а лише на їх малу частину, у якої можуть бути тіньові доходи. Процес перевірки таких одержувачів займе п'ять місяців.

Зазначимо, що нові правила нарахування субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

У зв'язку з цим, українцям дали час для того, щоб переоформити субсидії. Так, субсидії українцям нараховуватимуть з травня, а переоформлені документи потрібно подати з травня до вересня 2021-го.

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