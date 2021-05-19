В Украине продолжат верифицировать субсидии, а у их обладателей появится возможность воспользоваться автоматическим переназначением выплат

Как рассказал на новом заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, верификация субсидий проводится в первую очередь для того, чтобы их получали те украинцы, которые в них действительно нуждаются.

При этом, новые изменения позволят переназначать выплаты автоматически – то есть украинцы смогут не подавать заявление. Однако, существуют отдельные исключения.

Шмыгаль отметил, что новые правила будут распространяться на владельцев нескольких объектов жилья. Так, владельцы 3 и более квартир в Киеве не смогут получить субсидию. Однако, это ограничение не будет распространяться, например, на владельцев квартиры в городе и дома в селе. Кроме того, если у семьи есть еще одно жилье на правах совместной собственности, то будет увеличен размер депозита, который влияет на назначение субсидии.

Шмыгаль также отметил, что новая верификация будет распространяться не на всех получателей субсидии, а лишь на их малую часть, у которой могут быть теневые доходы. Процесс проверки таких получателей займет пять месяцев.

Отметим, что новые правила начисления субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.

В связи с этим, украинцам дали время для того, чтобы переоформить субсидии. Так, субсидии украинцам будут начислять с мая, а переоформленные документы нужно подать с мая до сентября 2021-го.

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