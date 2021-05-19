В Украине продолжат верифицировать субсидии, а у их обладателей появится возможность воспользоваться автоматическим переназначением выплат
Как рассказал на новом заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, верификация субсидий проводится в первую очередь для того, чтобы их получали те украинцы, которые в них действительно нуждаются.
При этом, новые изменения позволят переназначать выплаты автоматически – то есть украинцы смогут не подавать заявление. Однако, существуют отдельные исключения.
Шмыгаль отметил, что новые правила будут распространяться на владельцев нескольких объектов жилья. Так, владельцы 3 и более квартир в Киеве не смогут получить субсидию. Однако, это ограничение не будет распространяться, например, на владельцев квартиры в городе и дома в селе. Кроме того, если у семьи есть еще одно жилье на правах совместной собственности, то будет увеличен размер депозита, который влияет на назначение субсидии.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен оконфузилась на вечеринке для избранных: "Как у Каменских"
Каменских в наряде с разрезом от бедра превзошла Веру Брежневу, редкие кадры: "Лучше, чем оригинал"
После дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
"Ты с нами навсегда": оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо"
Шмыгаль также отметил, что новая верификация будет распространяться не на всех получателей субсидии, а лишь на их малую часть, у которой могут быть теневые доходы. Процесс проверки таких получателей займет пять месяцев.
Отметим, что новые правила начисления субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.
В связи с этим, украинцам дали время для того, чтобы переоформить субсидии. Так, субсидии украинцам будут начислять с мая, а переоформленные документы нужно подать с мая до сентября 2021-го.
Напомним, правила начисления субсидий кардинально изменились, что теперь делать украинцам: "С мая до сентября...".
Как сообщала Politeka, начисление субсидий в мае, озвучены размеры, сроки и условия выплат после перерасчета: "Сумма будет...".
Также Politeka писала, что с украинцев сдерут налог за квартиры, сколько нужно платить и какой грозит штраф: «За каждый квадратный метр…».