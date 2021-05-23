В Україні розробляють нову процедуру повернення коштів за неякісні комунальні послуги

У Кабміні задумалися над якістю надаваних компослуг, а саме вирішили "освіжити" механізм повернення грошей, у разі резонного невдоволення споживача. Зміни, які влада збирається впровадити, описані в проєкті постанови, опублікованому на сайті Мінрегіону, передає Politeka.net.

Згідно з актом, українці можуть очікувати перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення і т.д. у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Новий механізм передбачає кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які будуть враховуватися при перегляді.

Перерахунок пропонують проводити залежно від виду договору, укладеного між виконавцем і споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги. Зокрема, перерахунок за неякісну послугу здійснюватиметься надавачем послуги на підставі складеного акта-претензії. Якщо такий акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.

При цьому перерахунок планують проводити незалежно від наявності у споживачів боргів за комуналку.

Також важливим нововведенням є зміни, якими хочуть доповнити Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами. Зокрема, пропонується визначити розміри штрафів для виконавців комунальних послуг, які будуть виплачуватися споживачам у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості.

Раніше ми розповідали, в Мінсоцполітики попередили українців, що з травня 2021 субсидії будуть виплачуватися виключно готівкою. Субсидіантам тепер потрібно мати відкритий рахунок у банку для отримання держдопомоги.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, тим громадянам, які вже мають відкриті рахунки, в червні буде проведено перерахування коштів, а ті, хто не має відкритих рахунків, повинні такий отримати, після чого зможуть отримати зекономлені розміри субсидій протягом минулого опалювального періоду для їх використання на власні потреби.

Також змінено процедуру нарахування цього виду держдопомоги. Всім бажаючим тепер потрібно подавати нову заяву з декларацією протягом п'яти місяців, з травня по вересень, щоб оформити субсидію на наступний опалювальний сезон і літній період.

Нагадаємо, нарахування субсидій у травні, озвучені розміри, терміни та умови виплат після перерахунку: "сума буде..."