У суботу 22 травня на фестивалі повітряних куль "Кубок Поділля — 2021" сталася трагедія, стали відомі подробиці

В Хмельницькій області, у селі Кульчіївці під Кам'янець-Подільським, загинула людина в результаті падіння повітряної кулі.

За інформацією прес-служби ГУ НП Хмельницької області, загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, решта пасажирів і 28-річний пілот з Києва отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

За інформацією Сьогодні, зазначену повітряну кулю використовували для польоту вперше.

Причиною НП могли стати погодні умови.

Свідок події розповіла, що у небі одна сторона кулі стиснулася, а кошик трясло в різні боки через вітер. Люди чули, як постраждалі кричали: "Врятуйте!".

Спочатку куля стала падати в районі місцевого кладовища, а потім зачепилася за дерева. Один з потерпілих випав з кошика, йому відірвало руку, але він вийшов на дорогу і просив про допомогу, а його друг впав прямо на надгробок і вдарився головою - загинув.

Ще один пасажир впав поруч з будинком очевидиці, а четвертий - на сусідній город, за попередньою інформацією, зламавши обидві ноги.

Куля зупинилася тільки, коли зламала три сосни.

За словами свідка, постраждалі були в повному шоці, і навіть не могли згадати з ким перебували в кошику. За словами жінки, вона хотіла допомогти потерпілій, але з тією було все добре, тому вона не стала її чіпати до приїзду швидкої.

До слова, в Кам'янці-Подільському поділилися, що це вже третя подія, пов'язана з повітряними кулями - пару днів тому одна з них через аварію сіла прямо на дорогу, а інша - мало не приземлилася на приватний будинок.

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