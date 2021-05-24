Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк влаштувала з чоловіком і його дітьми від першого шлюбу прогулянку

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник активно веде Instagram і розповідає про своє життя. Незважаючи на часту критику і зайву увагу користувачів мережі, Христина не боїться показувати себе справжню.

Причиною критики життя Гірник стало те, що вона нібито швидко зв'язала себе узами шлюбу із зірковим телеведучим після того, як він пішов від дружини з двома дітьми. Тепер же, судячи з фото в соцмережах, Володимир цілком щасливий і сама Христина спокійно ладнає з його сином і дочкою від першого шлюбу.

Під час прогулянки в ТРЦ пара з дітьми мило розмовляла, погуляла навколо, захопилася ігровими автоматами і навіть отримала виграші: «наш скарб» - жартівливо написала Христина під роликом, показуючи квиточки для обміну на призи.

Зазначимо, раніше сам Володимир розповів, як екс-дружина поставилася до знайомства їхніх дітей з Христиною:

"Якщо відпустила з нами дітей, значить, не проти. У нас серйозні стосунки з Христиною. І з Оленою я поговорив про те, що рано чи пізно доведеться в це присвятити дитину».

Також нещодавно у своєму мікроблозі Христина показала яскраве фото з прогулянки, на якому з'явилася в яскравому весняному образі. Як видно, дівчина зображена на літній веранді серед квітів, вона ніби про щось задумалася.

На прогулянку Гірник вийшла в стильному і навіть "соковитому" зеленому вбранні, який приховав принади, але підкреслив фігурку. При цьому в коментарях у дружини Остапчука питаю, що це на ній – плаття або комбінезон. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і величезні сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, Дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я...."

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