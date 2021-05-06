Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя в мини, рассказав о зависимости

Как пишет Politeka.net, Кристина не так давно вышла замуж за популярного телеведущего Владимира Остапчука, который ушел от бывшей жены, оставив ее с детьми. Но сейчас звезда счастлив с новой супругой и можно часто увидеть совместные фото пары.

Но в этот раз Кристина решила опубликовать фото в мини-платье. Девушка залезла на стол, демонстрируя ножки, а в руках держала чашечку кофе.

"Не разговаривайте со мной, пока я не выпью 2 чашечки кофе!

Привет, я Кристина и я - кофеманка!", - написала Кристина.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ножки огонь", "Красавица", "Ох какое фото!!! Страница журнала просто....", "Фото, просто шикарно", "Я тоже)) очень люблю кофе", "Фото..а я больше чай люблю, а кофе только с молоком если", "Вчера день без кофеина решила устроить...нелепый день в состоянии овоща", "Аналогично) два утренних эспрессо обязательно".

Сообщалось, что украинский телеведущий, звезда шоу "Маска" Владимир Остапчук примчался в Египет к своей жене Кристине, которая уже почти неделю отдыхает без него.

В Инстаграм звездной пары появились совместные кадры. Владимир и Кристина сразу же стали наверстывать упущенное, отдыхая на полную. Кроме этого, они поделились с поклонниками личными кадрами, показав, как они друг за другом соскучились.

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