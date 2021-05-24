Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк устроила с мужем и его детьми от первого брака прогулку

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет Инстаграм и рассказывает о своей жизни. Несмотря на частую критику и излишнее внимание пользователей сети, Кристина не боится показывать себя настоящую.

Причиной критики жизни Горняк стало то, что она якобы быстро связала себя узами брака со звездным телеведущим после того, как он ушел от жены с двумя детьми. Теперь же, судя по фото в соцсетях, Владимир вполне счастлив и сама Кристина спокойно ладит с его сыном и дочерью от первого брака.

Во время прогулки в ТРЦ пара с детьми мило беседовала, погуляла вокруг, увлеклась игровыми автоматами и даже получила выигрыши: «Наше сокровище» - шутливо написала Кристина под роликом, показывая билетики для обмена на призы.

Отметим, ранее сам Владимир рассказал, как экс-жена отнеслась к знакомству их детей с Кристиной:

«Если отпустила с нами детей, значит, не против. У нас серьезные отношения с Кристиной. И с Еленой я поговорил о том, что рано или поздно придется в это посвятить ребенка».

Также недавно в своем микроблоге Кристина показала яркое фото с прогулки, на котором появилась в ярком весеннем образе. Как видно, девушка запечатлена на летней веранде среди цветов, она как будто о чем-то задумалась.

На прогулку Горняк вышла в стильном и даже "сочном" зеленом наряде, который скрыл прелести, но подчеркнул фигурку. При этом в комментариях у жены Остапчука спрашиваю, что это на ней – платье или комбинезон. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и огромные солнцезащитные очки.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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