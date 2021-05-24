Популярна співачка Надя Дорофєєва розповіла, як гостювала у переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Днями зірка отримала нагороду від українського глянцю Viva в номінації"Діджитал Прорив року". З цієї нагоди вона дала інтерв'ю програмі "Світське життя", в якому розповіла, як гостювала у переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Як відомо, після перемоги на вокальному шоу Сергій Лазановський запросив свого тренера Надю Дорофєєву з чоловіком Дантесом до себе в гості в село. Так, за словами співачки, пригощали їх у Лазановського дуже щедро, до того ж зібрався повний двір людей – на зірок прийшли подивитися всі родичі.

"Було ну дуже смачно. Був борщ, були голубці, були на пару вареники, була оселедець, тому що мама дивилася мій Instagram і бачила, що я люблю оселедець. Була картопля, було сало, було все", - розповіла Надя.

Вона також додала, що її чоловік Володимир Дантес не зміг втриматися від самогону, який наливали в гостях.

"Там, коли він побачив самогон, ну неможливо було, щоб я пила все ж. Тому Вова взяв це на себе. У нього алергія на алкоголь, але коли він п'ють щось дороге або натуральне, то ніколи у нього немає алергії. І там не було, тому він пив, скільки хотів і йому було чудово", - поділилася артистка.

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