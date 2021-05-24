Пенсійний фонд України (ПФУ) почав опрацювати заяви про призначення або перерахунок пенсій за-новим

Тепер для цього застосовують принцип екстериторіальності. Відповідна постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на прес-службу відомства.

Нова технологія передбачає опрацювання заяв про призначення / перерахунок пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв незалежно від того, де було прийнято заяву і де проживає пенсіонер.

Очікується, що запровадження такого принципу зробить систему контролю за діями фахівців, процеси призначення та перерахунків пенсій більш прозорою, сприятиме мінімізації особистих контактів з громадянами, попередить можливі випадки зволікань у прийнятті рішення. Також зазначаэться, що допоможе оптимызувати розподыл навантаження між працівниками.

Також у ПФУ повідомили, що 24 травня 2021 року Пенсійним фондом України згідно із затвердженим графіком, триває фінансування пенсій травня.

На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,5 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій на загальну суму 41,0 млрд грн.

Пенсіонери мають отримати виплати згідно з графіком.

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