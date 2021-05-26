В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначила, що вже 27 травня короткочасні дощі, грози і поривчастий вітер господарюватимуть майже по всі території країни.

Відсутністю опадів у четвер зможуть порадіти лише жителі Південного Сходу України-там почне дощити лише ближче до вихідних.

"Температура повітря завтра обіцяє бути симпатягою: +20+26 градусів, на Сході, Півдні і на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів", - поділилася Діденко.

Також синоптик зазначила, що вже в суботу дощі і зливи накриють всю Україну. Крім того, протягом вихідних ще й похолодає.

В українському Гідромедцентрі повідомляють, що 26 травня штормове попередження торкнеться Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської областей та столиці.

Там очікуються грози, місцями град і шквал, а також шквальний вітер до 15-20 м/с.

Нагадаємо, що Одещина опиниться в самому епіцентрі циклону, насувається торнадо.

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