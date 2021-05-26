В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Фахівець зазначила, що вже 27 травня короткочасні дощі, грози і поривчастий вітер господарюватимуть майже по всі території країни.
Відсутністю опадів у четвер зможуть порадіти лише жителі Південного Сходу України-там почне дощити лише ближче до вихідних.
В українському Гідромедцентрі повідомляють, що 26 травня штормове попередження торкнеться Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської областей та столиці.
Там очікуються грози, місцями град і шквал, а також шквальний вітер до 15-20 м/с.
Нагадаємо, що Одещина опиниться в самому епіцентрі циклону, насувається торнадо.
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