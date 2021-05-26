В Україні збираються підвищити єдиний податок
Відповідний законопроект розробив Кабінет міністрів, пише «Обозреватель». Зміни можуть торкнутися фізосіб-підприємців ("ФОПів") четвертої групи.
Якщо закон приймуть їм доведеться платити більше за кожен гектар. Так, планують переглянути наступні ставки:
- для ріллі, сіножатей і пасовищ - з 0,95 до 1,9;
- для ріллі, сіножатей та пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – - з 0,57 до 1,14;
- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - з 0,57 до 1,14;
- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,19 до 0,38.
Крім того, помітно піднімуть ставки на залізну руду. За новою шкалою ставка ренти на залізорудну сировину (ЗРС) буде залежати від індексу цін на ЗРС з 62% вмістом заліза CFR China. Найвища складе 16% (при ціні вище $180/тонна), потім 14% (від $150 до $180/тонна), 12% (від $120/тонна до $150/тонна), 8% (від $85 до $120/тонна), 3% (від $65 до $85/тонна) і, нарешті, 0,1% (нижче $65/тонна).
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Крім того:
- розв'язавши проводити перевірки, коли є інформація про порушення в обороті палива, заборонять знижувати вартість корисних копалин (+3 млрд);
- перенесуть на виробників та імпортерів сплату 5% акцизного податку на максимальну роздрібну ціну тютюнових виробів (+1,9 млрд грн);
- впровадивши мінімальний податок на 1 га сільськогосподарської землі (+10,3 млрд);
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- обмежать відшкодування ПДВ для посередників у продажу споживчих товарів (+3 млрд грн).
Як відомо, ставки єдиного податку в 2021 році встановлюються на рівні:
- для першої групи - до 10% від розміру прожиткового рівня в Україні
- для другої групи-до 20% від мінзарплати (точний розмір ставки для 1 і 2 груп щорічно встановлюються місцевими радами)
- для третьої групи (неплатників ПДВ) - 5% від доходу
- для третьої групи (платників ПДВ) - 3% від доходу.
- для третьої групи СПД-ювелірників ставка податку становить 5%.
- для четвертої групи ставка податку встановлюється від кількості використовуваної землі.
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