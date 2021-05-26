У Вінниці обрали запобіжний захід жінці, яка збила 13-річну дитину
Подробиці із зали суду повідомили на "33 каналі".
Страшна аварія сталася 24 травня - дівчина в стані алкогольного сп'яніння на кросовері наїхала на дитину, яка йшла по тротуару.
13-річному Андрію зробили операцію, яка тривала 5 годин.
Дитина тільки на пару секунд прийшов до тями вчора. Зараз він знову без свідомості.
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Відомо, що винуватиця ДТП Наталія Дзісь була п'яна - в її крові було 3,3 проміле алкоголю.
Під час засідання суду мамі хлопця стало погано, її забрала швидка.
Суддя постановив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів і визначив заставу в розмірі 181 600 гривень.
Крім того з'ясувалося, що підозрювана перебувала на обліку в диспансері з діагнозом алкоголізм.
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