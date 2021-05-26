Українцям пояснили подробиці переходу на нову систему отримання пенсій
Так, перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму буде проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час урядового засідання, передає «Обозреватель».
Відповідне рішення прийнято Кабінетом Міністрів у середу, 26 травня.
Раніше Глава уряду заявляв, що перехід до отримання пенсій на карту буде поетапним, і Укрпошта буде продовжувати доставляти пенсії в населені пункти без банкоматів.
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У тих населених пунктах, де щільність населення не дозволяє мати банківське відділення або банкомат, там пенсія буде здійснюватися через відділення Укрпошти, як і раніше.
"Ми пенсіонерам даємо право мати картку там, де це зручно і можливо отримати послугу. Там, де це на сьогоднішній день з об'єктивних обставин неможливо, звичайно, пенсію буде привозити Укрпошта", - констатував Д.Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що до 1 вересня потрібно вибрати банк для отримання пенсії. Якщо пенсіонери цього не зроблять, то за них все вирішить держава.
Щоб вибрати банк для виплати пенсій, потрібно звернутися в банківську установу і оформити рахунок, а далі інформація про рахунок автоматично надходить до органу, який забезпечує виплату.
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