Украинцам объяснили подробности перехода на новую систему получения пенсий

Так, переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время правительственного заседания, передает «Обозреватель».

Соответствующее решение принято Кабинетом министров в среду, 26 мая.

Ранее Глава правительства заявлял, что переход к получению пенсий на карту будет поэтапным, и Укрпочта будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты без банкоматов.

Старт программы начнется с больших городов – со 100 тысячами населения и больше.

"Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и возможно получить услугу. Там, где это на сегодняшний день по объективным обстоятельствам невозможно, конечно, пенсию будет привозить Укрпочта", - констатировал Д. Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября нужно выбрать банк для получения пенсии. Если пенсионеры этого не сделают, то за них все решит государство.

Чтобы выбрать банк для выплаты пенсий, нужно обратиться в банковское учреждение и оформить счет, а далее информация о счете автоматически поступает в орган, который обеспечивает выплату.

Напомним, что пенсии в Украине: стало известно, кому урежут выплаты, "могут забрать до 50%, если...".

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