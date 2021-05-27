Метеорологи спрогнозували найспекотніший рік всю історію спостережень і велику кількість погодних аномалій
Про це заявила Всесвітня метеорологічна організація з посиланням на дослідження, проведене метеорологічною службою Великобританії. Зазначається, що температура перевершить показники 2016 року, передає "ТСН".
У найближчі п'ять років людство чекає мінімум один рекордно спекотний рік, коли середньорічна світова температура підніметься на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня.
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Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що літо цього року буде досить спекотним, але з дощами і грозами.
Так, згідно з його розрахунками, Червень буде досить теплим, а в липні і серпні очікується багато дощів і бур. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.
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Як повідомляла Politeka, стихія обрушилася на українську землю з новою силою: град миттєво змінив спеку, кадри.
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