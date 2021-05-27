Метеорологи спрогнозировали самый жаркий год всю историю наблюдений и большое количество погодных аномалий
Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация со ссылкой на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании. Отмечается, что температура превзойдет показатели 2016 года, передает "ТСН".
В ближайшие пять лет человечество ждет минимум один рекордно жаркий год, когда среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.
"Есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении.
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Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами.
Так, согласно его расчетам, июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и очень жаркие дни.
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