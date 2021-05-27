Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував введення накопичувальних пенсій в Україні

За його словами, це дасть інвестиційний ресурс у розмірі 50 млрд доларів. Про накопичувальні пенсії голова уряду говорив в ході міжнародного інвестиційного форуму UkraineInvest Talks Dnipro, пишуть "Українські Новини".

"Протягом 10-15 років у розвинених країнах, для України це не виняток, введення накопичувальної пенсійної системи має дати інвестиційний ресурс у розмірі орієнтовно до 50 млрд доларів. Власне, це будуть ресурси, накопичені в державних пенсійних фондах", - зазначив Шмигаль.

Голова Уряду підкреслив, що законопроект про введення накопичувальної пенсійної системи вже готовий і найближчим часом буде розглядатися у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше Міністерство соціальної політики розробило і представило кілька законопроектів, які передбачають введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Законопроекти передбачають, що українці зможуть управляти своїми пенсійними накопиченнями через "єдине вікно" з множинними точками доступу. Можна буде вибирати авторизований Пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан свого рахунку і здійснені операції.

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