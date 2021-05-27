Мама хлопця розповіла, що крім численних переломів і черепно-мозкової травми її син отримав деформацію обличчя, передає "33 канал".
"Син розуміє, що до нього говорять і вже з'їв дві ложки супу. Стан важкий, з голови йде кров. Нам необхідно ставити пластину. Ціна в Україні такий 25 тисяч. Якщо за кордоном, сума зростає вдвічі. Крім цього, у нього деформація щелепи і вм'ятина на обличчі. Необхідна операція", - повідомила мама хлопчика.
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