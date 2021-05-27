13-річний підліток, якого у Вінниці збила п'яна водій, прийшов до тями



Мама хлопця розповіла, що крім численних переломів і черепно-мозкової травми її син отримав деформацію обличчя, передає " Мама хлопця розповіла, що крім численних переломів і черепно-мозкової травми її син отримав деформацію обличчя, передає " 33 канал ".

Жінка зазначила, що Андрію зараз потрібна дорога операція, а сам він досі перебуває у важкому стані.

"Син розуміє, що до нього говорять і вже з'їв дві ложки супу. Стан важкий, з голови йде кров. Нам необхідно ставити пластину. Ціна в Україні такий 25 тисяч. Якщо за кордоном, сума зростає вдвічі. Крім цього, у нього деформація щелепи і вм'ятина на обличчі. Необхідна операція", - повідомила мама хлопчика.



Нагадаємо, моторошна ДТП сталася 24 травня - дівчина в стані алкогольного сп'яніння на кросовері наїхала на дитину, яка прямувала до школи по тротуару.

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначив заставу у розмірі 181 600 гривень.

Крім того з'ясувалося, що підозрювана перебувала на обліку в диспансері з діагнозом алкоголізм.

Нагадаємо, що в Одесі трамвай зійшов з колій і загальмував у стовп: очевидці зняли все на відео.

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