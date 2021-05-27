На опублікованих кадрах видно, що якість продуктів, з яких готували їжу дітям залишає бажати кращого.

Самі кухні, де готується їжа також знаходяться в жалюгідному стані.

Українці були обурені побаченим.

"Не розумію одного, скільки д/с по місту, батьки водять дітей і мовчать! Як можна мовчати і чому, коли такий бардак?!", "Ось це так! Це дуже страшно, щоб бути правдою", "і на жаль це не поодинокі випадки", "Без сліз істерики не поглянеш, жах, і так скрізь, однозначно, а десь і гірше", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, ціни на популярний в Україні продукт різко знизяться, подробиці.

Як повідомляла Politeka, Одеса переживає рекордне подорожчання цін на продуктовий набір.

Також Politeka писала, що українців терміново попередили про подорожчання продуктів, масло по 60 грн тільки початок.