На Миколаєві підліткам заборонили ввечері знаходиться в громадських місцях
Так, в селі Галицинове у вечірній і нічний час дітям буде заборонено відвідувати розважальні заклади та інші громадські місця.
Обмеження діятиме з 22:00, передає "ТСН".
У сільській раді пояснили, що відповідним заборон у населеному пункті хочуть навести порядок.
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"Після 22 годин діти повинні перебувати вдома, а не в барах або на зупинках. Якщо виявимо дітей-порушників, будемо проводити бесіди з батьками із залученням правоохоронних органів", - розповіли в сільраді.
Раніше ми розповідали, що в Харкові школяра побили і зламали ніс.
Лікарі діагностували у потерпілого струс мозку і переломи носа в трьох місцях.
Перший напад на школяра стався два роки тому - під час уроків підлітка нібито побив учень 9-го класу.
Кілька тижнів тому ситуація повторилася і 1 травня друг кривдник вдарив школяра в область скроні. І через три дні вже вісім чоловік побили хлопця і зламали йому ніс.
Крім того, трагедія сталася в гімназії, лікарі борються за життя юного українця: "кульове поранення голови"
Як повідомляла Politeka, трагедія сталася на очах у школярів, кадри і деталі: "втратив свідомість і впав на тротуар"
Також Politeka писала, що 11-річну дитину розстріляли з дробовика в Тернополі, лікарі нарахували 42 поранення.