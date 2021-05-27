Кевін Кларк, який зіграв Фредді у фільмі "Школа року", загинув у віці 32 років в результаті дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомляє TMZ з посиланням на сестру загиблого.

26 травня під час ранкової велосипедної прогулянки Кларка збила машина, якою керувала 20-річна дівчина. Його госпіталізували, проте лікарі не змогли врятувати життя чоловіка. Проти дівчини поки не висунуті звинувачення, але їй доведеться з'явитися в суді.

Джек Блек, який зіграв з артистом у фільмі "Школа року", назвав його смерть трагедією. "Спустошливі новини. Кевін помер. Зарано. Прекрасна людина, безліч чудових спогадів", - написав Блек в Instagram.

Міранда Косгроув, яка зіграла у фільмі менеджера групи Саммер, сказала:»я завжди буду пам'ятати твій дух і те, як ти був добрий до мене".

Інші актори "школи року" також висловилися.

«Я ніколи не забуду твої обійми, твій сміх і чисту радість на твоєму обличчі, коли ми зіткнулися один з одним в Чикаго», - написала Рівка Рейес, яка грала басистку Кеті.

Брайан Фалдуто, який зіграв художника по костюмах Біллі, написав:»дуже люблю тебе, ти безмірно талановита і дивно добра людина".

Кевіну Кларку було 12 років, коли він знявся в популярному фільмі, це була його єдина роль в кіно.

"School of Rock" стала великим хітом, коли вийшла в 2003 році. У ній розповідається про гітариста (Джека Блека), який стає вчителем і разом зі своїм класом створює групу.

Кевін Кларк зіграв Фредді Джонса, бунтівного барабанщика в групі.

Після цього він продовжував грати на барабанах в декількох групах.

Згідно з повідомленням американської газети Chicago Sun-Times, він тільки що заснував нову групу, яка вперше виступила наживо на минулих вихідних.

У виданні зазначається, що це було «загальновідомо небезпечне перехрестя», де Кевіна Кларка збила машина.

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