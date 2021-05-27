Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе, розсмішивши українців

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською співачкою, яка вже багато років радує фанатів своєю творчістю. Красуня днями випустила нову пісню- "до дна" і тепер активно її просуває в соціальних мережах.

Не став винятком і цей раз, адже Могилевська в Тікток опублікувала відео, на якому позувала в сукні для кліпу до нової пісні. Наталя використовувала фільтр, щоб спотворити себе в кадрі.

"Коли колега випустив хіт раніше мене", - підписала Наталя.

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"Ахахаха, а він любить пограти. Хитрий, швидкий, пупсик", - пролунав голос у відео.

"Коли підпис створили занадто низько", "вона у мене вперше в рекомендаціях", "Ваш поїзд пішов".

@nataliya_mogilevskaya

Слушали мой новый хит #ДоДна? Ссылка в шапке профиля #могилевская #тиктокхит #хит #тренды

♬ оригинальный звук - vadik_20cm

Повідомлялося, що відома співачка Наталія Могилевська показала своє перетворення.

У своїх акаунтах в Instagram і Тік Ток артистка показала в жартівливій формі кадри свого перетворення.

@nataliya_mogilevskaya

Какой ваш любимый цвет? 🖤🧡 #могилевская #рек #топ

♬ оригинальный звук - Альмира

На кадрах "чарівництва" співачка постала в сірому халаті, а потім бризкаючи на себе духи, показала, як одним рухом пальця перетворюється в ошатну красуню.

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