Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе, розсмішивши українців
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською співачкою, яка вже багато років радує фанатів своєю творчістю. Красуня днями випустила нову пісню- "до дна" і тепер активно її просуває в соціальних мережах.
Не став винятком і цей раз, адже Могилевська в Тікток опублікувала відео, на якому позувала в сукні для кліпу до нової пісні. Наталя використовувала фільтр, щоб спотворити себе в кадрі.
"Коли колега випустив хіт раніше мене", - підписала Наталя.
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"Ахахаха, а він любить пограти. Хитрий, швидкий, пупсик", - пролунав голос у відео.
"Коли підпис створили занадто низько", "вона у мене вперше в рекомендаціях", "Ваш поїзд пішов".
Повідомлялося, що відома співачка Наталія Могилевська показала своє перетворення.
У своїх акаунтах в Instagram і Тік Ток артистка показала в жартівливій формі кадри свого перетворення.
На кадрах "чарівництва" співачка постала в сірому халаті, а потім бризкаючи на себе духи, показала, як одним рухом пальця перетворюється в ошатну красуню.
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