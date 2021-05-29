Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко ефектно продемонструвала своє перетворення після зміни зачіски

Популярна актриса на сцені звикла приміряти на себе найрізноманітніші і сміливі ролі. Причому зірка не боїться здатися дивною, адже на зйомках їй доводиться грати і зображати з себе самих незвичайних персонажів.

У той же час, в реальному житті Вікторія любить пожартувати і заінтригувати особистими змінами в житті. Не так давно в розділі Сторі в Instagram Булітко з'явилася перед камерою з новою зачіскою. За словами Вікторії, вона нарешті постриглася і зробила себе просте каре:

"Ах так, зовсім забула розповісти. Я ж постриглася, зробила ось, каре Рівне. Ну як вам, подобається чи не подобається? Або ж: оо, прям дуже-дуже-дуже подобається?» - кокетливо запитала артистка, поправляючи локони. Для точності Вікторія навіть залишила можливість голосування, щоб шанувальники оцінили її перетворення.

Також Вікторія розповіла, що весь день змінювала образ за образом, беручи участь в зйомках нового ефіру "Дизель шоу". Через це на її телефоні "розлютилася" функція Face ID (система розпізнавання осіб, яка представлена в iPhone. Використовується для розблокування смартфона і оплати покупок, а також є повноцінною заміною сканера відбитків пальців).

Але коли актриса постала в дійсно страхітливому вигляді - з потекшей тушшю під очима, прищами по всьому обличчю і чорними зубами, - телефон тут же її "впізнав".

"Уявляєте, сьогодні весь день знімаюся в різних образах і телефон мене не впізнавав, маю на увазі Face ID. І ось тільки мене нафарбували в "це", як він тут же відкрив мені телефон...",- поскаржилася Булітко.

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