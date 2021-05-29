Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна у весняному образі захопила своєю фігурою

Популярна виконавиця часто змінюється, перетворюється заради ідеального лука і появи на публіці. Так як Юлія все частіше опиняється під пильною увагою мережі, вона намагається обережно підходити до вибору нарядів.

Не так давно зірка взяла участь в модній зйомці, для якої вибрала світлий салатовий топ з шовку і штани-кльош насиченого відтінку. Створюючи тим самим весняний і навіть льотний образ, співачка підкреслила стрункість фігури. У підписі ж Саніна заговорила про інше:

"Джинні була пружиною,

Натягнутою до сонця

Хвилиною, секундою

Джинні була жоржиною

На батьковому віконці

Сміялася, ховалася під зорі ✨

#живаінезалізна", - написала загадково виконавиця.

Фанати відреагували: "як тобі красиво з проділом, в зеленому кольорі!))😍 😘 👍 🏻; Улюблена пісня з нових в альбомі❤️🔥; Господи, чому так красиво❤️; я в захваті від усіх нових чотирьох пісень 😍 дякую!; дуже хотілося б побачити 😍❤️; вчора на репіті весь день цей трек.. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ кайф! Щось є глибоке і переживальне в ньому. Дуже зачепив.. 🔥 🔥 ; Така прекрасна😍; моя улюблена пісня в альбомі😉; На фото схожа на молоду Алсу, часів пісні solo».

Варто відзначити, 30-річна Саніна обожнює експериментувати із зовнішністю. Її беззмінний стиліст Слава Чайка не втомлюється придумувати для своєї музи дивовижні наряди і зачіски. Для презентації нового альбому Саніна одяглася особливо яскраво. На голові у співачки красувався перуку з темним волоссям, а яскравий макіяж робив її не схожою на себе. На фото Юлія сиділа на дивані в оточенні колег по групі.

"Ми знаємо, що ви будете робити 29 травня! Незважаючи на перенесення шоу «Десять» на 18/06/22, в цю суботу ми зустрінемося з усіма, хто купив квитки на концерт! Для вас, друзі, ми підготували онлайн презентацію нашого нового альбому!» ,- зазначила Саніна.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в шкіряному костюмі показала кардинально новий образ:"зовсім інша".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss у всьому чорному зробила заяву, викликавши ажіотаж в мережі:»Юля, ви...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в червоному позувала для світового глянцю:"це найкраща ілюстрація".