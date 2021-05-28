Українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", показала, як насолоджувалася концертом Наталії Могилевської

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила свою нову пісню" до Дна " і продовжує давати концерти. Цього разу красуня вирішила виступити в Київському закладі" Веранда на Дніпрі", який обожнює відвідувати переможниця" Холостяка " Даша Ульянова.

На кадрах, які опублікувала гімнастка в сторіс Instagram, можна побачити Наталію Могилевську в червоній сукні з вирізом від стегна. Співачка позувала серед чоловіків, які були в підтанцьовці.

"Я завелася", - прозвучали в одному зі сторіс слова пісні Наталії.

"Красуня", - підписала схвально Ульянова кадри.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже в сторіс немає подібних інструментів для взаємодії.

Повідомлялося, що відома українська співачка Наталія Могилевська похвалилася успіхами свого нового кліпу.

У відео 45-річна Могилевська постала в образі спекотної спокусниці. Всього за кілька днів кліп мав небувалий успіх.

"1 000 000 переглядів в YouTube! # ДоДна . Спасибі, мої улюблені, за ваші перегляди, лайки, коменти і вашу реакцію!» ,- повідомила шанувальникам Могилевська.

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