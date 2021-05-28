Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками", показала себе і розповіла про Батьківщину

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова не тільки завоювала безліч медалей для України на міжнародній арені, а й заворожила своїми танцями відомого хореографа Влада Яму. Але не багато українців знає, що дівчина народилася в Криму, про що і вирішила Анна згадати в останній публікації:

"Все частіше згадую свою маленьку батьківщину-Крим. Хто не знав, я народилася в Сімферополі і там прийшла в справу свого життя-гімнастику.

Вирішила поділитися своїми спогадами, які описала в книзі «Мій роман зі спортом».

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Перше, що пам'ятаю, - море! Адже я з'явилася на світ в 1993 році в місті Сімферополі. Мені три з невеликим року. Я стою на березі і дивлюся, як далеко пропливає корабель", - написала красуня.

На фото Анна була топлес, надівши тільки штани, а свої пікантні місця прикрила квітами. Дівчина дивилася в камеру, вражаючи чуттєвим поглядом.

Фанати відразу почали писати коментарі під фото:

"Плачу", "дуже зворушливо, прямо в серці", "у 1993 я в школі вчився вже".

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