Погода дивуватиме українців

Синоптики кажуть, що в країні очікується досить спекотне літо, передають "Факт".

За словами фахівців, Червень буде теплим, а в ось в інші місяці можливі часті дощі і навіть бурі.

Більш того, українців чекає аномальна спека в окремі дні, а в серпні вона буде поєднуватися з грозами і бурями.





Варто відзначити, що вже 29 травня в Україні очікуються сильні дощі, грози, місцями град і шквали.

В Укргідрометцентрі попередили, що негода розгуляється у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с.Синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Згідно з прогнозом синоптиків, у неділю, 30 травня, прогнозуються помірні короткочасні дощі, проте не довго. У другій половині дня через хмари вийде сонце.

Вітер переважно північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі на градусниках покаже 9-14 °С, вдень 18-23 °С.

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