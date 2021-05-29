В Україні розгулялася негода
Як передає Politeka.net, відповідні кадри публікують очевидці в мережі.
Так, у Чернівцях, у п'ятницю, 28 травня, через потужну зливу затопило автостанцію та прилеглі вулиці.
Місцеві жителі в коментарях жартують, що Чернівці перетворилися на Венецію, а деякі скаржаться, що таке після дощу там відбувається постійно.
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Жителі Київщини також публікують фото негоди. Ураган приніс їм дощі з градом, при цьому в різних кінцях області він був різного розміру.
Подекуди шматки льоду досягали розміру з перепелине яйце в 3 см в діаметрі.
Синоптики кажуть, що погода дивуватиме українців протягом усього літа.
За словами фахівців, Червень буде теплим, а в ось в інші місяці можливі часті дощі і навіть бурі.
Більш того, українців чекає аномальна спека в окремі дні, а в серпні вона буде поєднуватися з грозами і бурями.
Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.