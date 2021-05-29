Українці можуть позбутися прав на житлові субсидії

Як передає Politeka.net, критерії озвучили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Так, згідно з новими правила без допомоги від держави можуть залишити:

тих, хто в 2020 році здійснив покупку квартири, земельної ділянки, автомобіля. Також причиною відмови у видачі субсидії є купівля-продаж валюти і банківських металів на 50 тисяч гривень і більше.

якщо у вас на депозиті в банку лежать 100 тисяч гривень і більше.

якщо в сім'ї є новий автомобіль (менше 5 років з дати випуску) або два відносно нових автомобіля (менше 15 років з дати випуску).

якщо ви не працює, не вчиться і не стоїть на біржі з працевлаштування. Також приводом відмовити в субсидії буде формальна відсутність доходу, але при цьому перебування більше 60 днів за кордоном.

якщо ви заборгували по комуналці понад три місяці, маєте заборгованість по аліментах nf неповернення помилково призначеної субсидії.

Як відомо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують виключно готівкою. Бажаючим потрібно відкрити рахунок у банку для нарахування держдопомоги.

Виняток( тобто видаватимуть, як і раніше, через пошту): люди старше 80 років, люди з першою групою інвалідності і люди, які не здатні обслуговувати себе самостійно.

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