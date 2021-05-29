Українці можуть позбутися прав на житлові субсидії
Як передає Politeka.net, критерії озвучили на сайті Міністерства соціальної політики України.
Так, згідно з новими правила без допомоги від держави можуть залишити:
- тих, хто в 2020 році здійснив покупку квартири, земельної ділянки, автомобіля. Також причиною відмови у видачі субсидії є купівля-продаж валюти і банківських металів на 50 тисяч гривень і більше.
- якщо у вас на депозиті в банку лежать 100 тисяч гривень і більше.
- якщо в сім'ї є новий автомобіль (менше 5 років з дати випуску) або два відносно нових автомобіля (менше 15 років з дати випуску).
- якщо ви не працює, не вчиться і не стоїть на біржі з працевлаштування. Також приводом відмовити в субсидії буде формальна відсутність доходу, але при цьому перебування більше 60 днів за кордоном.
- якщо ви заборгували по комуналці понад три місяці, маєте заборгованість по аліментах nf неповернення помилково призначеної субсидії.
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Як відомо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують виключно готівкою. Бажаючим потрібно відкрити рахунок у банку для нарахування держдопомоги.
Виняток( тобто видаватимуть, як і раніше, через пошту): люди старше 80 років, люди з першою групою інвалідності і люди, які не здатні обслуговувати себе самостійно.
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