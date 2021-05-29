Украинцы могут лишиться прав на жилищные субсидии

Как передает Politeka.net, критерии озвучили на сайте Министерства социальной политики Украины.

Так, согласно новым правила без помощи от государства могут оставить:

тех, кто в 2020 году совершил покупку квартиры, земельного участка, автомобиля. Также причиной отказа в выдачи субсидии является покупка-продажа валюты и банковских металлов на 50 тысяч гривен и более.

если у вас на депозите в банке лежат 100 тысяч гривен и более.

если в семье есть новый автомобиль (менее 5 лет с даты выпуска) или два относительно новых автомобиля (менее 15 лет с даты выпуска).

если вы не работает, не учится и не стоит на бирже по трудоустройству. Также поводом отказать в субсидии будет формальное отсутствие дохода, но при этом пребывание более 60 дней за границей.

если вы задолжали по коммуналке больше трех месяцев, имеете задолженность по алиментам и невозврат ошибочно назначенной субсидии.

Как известно, с мая 2021 субсидии в Украине выплачивают исключительно наличными. Желающим нужно открыть счет в банке для начисления госпомощи.

Исключение (то есть будут выдавать, как и прежде, через почту): люди старше 80 лет, люди с первой группой инвалидности и люди, которые не способны обслуживать себя самостоятельно.

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