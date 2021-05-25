С мая поменялись правила предоставления государством субсидий на оплату коммунальных услуг

Некоторые изменения коснулись оформления выплат, а также их автоматического переназначения. В частности, на последнее могут рассчитывать те семьи, у которых нет никаких спорных имущественных моментов и других "противопоказаний" к назначению помощи, пишет "Сегодня". Таковых людей около трех миллионов.

Но части украинцев для получения субсидии придется снова подавать документы. Это нужно в трех случаях, если субсидия предоставлялась по безналу.

Так, пособие назначается людям, которые обращаются в первый раз, или тем, кто просит деньги на приобретение сжиженного газа и печного топлива. Также вновь заполнить документы придется переселенцам и тем, кто оформлял помощь на съемное жилье. И третья категория – те, кому субсидию назначали без учета родственников, которые не живут по месту прописки.

По подсчетам Минсоцполитики, повторно обращаться за субсидией должны 400 тысяч человек. А остальным – это около трех миллионов украинцев – помощь продлят автоматически.

Напомним, с мая 2021 субсидии в Украине выплачивают исключительно наличными. Всем украинцам необходимо открыть счет в банке для начисления госпомощи. Исключение (то есть будут выдавать, как и прежде, через почту): люди старше 80 лет, люди с первой группой инвалидности и люди, которые не способны обслуживать себя самостоятельно.

Что касается проверки претендентов на получение выплат, то предприняты некоторые послабения: увеличивается до 100 тыс. грн предельный размер депозита, с которым можно будет получить помощь (было 50 тыс. грн); а также меняются правила учета жилой недвижимости – можно будет иметь больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Напомним, начисление субсидий в мае, озвучены размеры, сроки и условия выплат после перерасчета: "Сумма будет..."