В Украине поменялись правила выплаты и начисления субсидий. Гражданам объяснили нюансы

На популярные вопросы, связанные с оформлением госпомощи на оплату коммуналки, ответили на YouTube-канале "Народна Думка", передает Politeka.net.

Важное нововведение, о котором стоит знать украинцам, субсидии теперь будут выплачивать исключительно наличными. В Минсоцполитики предупредили, что решение начнет действовать с мая 2021 года.

Всем украинцам необходимо будет открывать счет в банке для начисления госпомощи. Исключение (то есть будут выдавать, как и прежде, через почту): люди старше 80 лет, люди с первой группой инвалидности и люди, которые не способны обслуживать себя самостоятельно.

Кроме того, в Украине изменили процедуру начисления субсидий, в связи с чем украинцам нужно подать новое заявление и декларацию в течение пяти месяцев (май - сентябрь). Ведущий канала "Народна Думка" подчекнул, что в этот период люди оформляют этот вид госпомощи на следующий отопительный сезон + летний период.

Напомним, в этом году в Украине всерьез взялись за получателей субсидий. Проверку претендентов теперь проводят два ведомства Минсоцполитики и Минэкономики.

Декларация, которую заполняют претенденты на субсидии, теперь будет включать несколько новых пунктов. Необходимо указать, владеет ли претендент на субсидию банковским депозитом в размере более 25 прожиточных минимумов. И важно, чтобы таким лицом не осуществлялись покупки валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тысяч гривен, о чем тоже надо будет указывать в декларации.

Отвечая на еще один вопрос зрителей, ведущий "Народной Думки" уточнил, что продажа недвижимости и сумма, вырученная со сделки, что теперь учитывается в декларации, влияют на шансы получения субсидий.

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