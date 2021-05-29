Ведуча Маша Єфросиніна знайшла все ж таки ложку дьогтю на розкішному курорті в Тулумі

42-річна зірка, як відомо, вирушила до Мексики разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим, де вже відзначила свій день народження та продовжує насолоджуватися екзотичним відпочинком.

Маша активно ділиться кадрами в соцмережі, дивуючи підписників кожним разом. Зокрема, в своїх останніх "сторіз" в Instagram ведуча засвітила інтер'єр номера, а також показала вид з вікна, передає Politeka.net.

Єфросиніну багато хто запитував до цього в коментарях, чому вона не показує пляж. Зірка нарешті пояснила причину.

"Від вас нічого не приховаєш, і багато хто побачив, що я не показувала пляж! Так, він там не се*сі через водорості...,- повідомила вона й тут же зізналася, що в цілому вид на море - "офігенний", - Я вам його не показувала, тому що, чесно кажучи, в Тулумі все прекрасно, крім пляжу. Гори водоростей просто моторошні!"

"А ось тут навіть скринити можна і фотошпалери робити", - додала вона, ділячись картинками з фантастичним пейзажем.

При цьому Маша зняла інтер'єр свого номера з величезним білосніжним ліжком, диванчиком з блакитними подушками, меблями з двох видів дерева та ванною-мрією.

"Ну, і головна кімната, в яку я відразу біжу при заселенні - це ванна. І вона не підвела", - похвалилася ведуча.

На деякий час зірка зупинилася біля дзеркала в підлогу, показавши, обгорілі ноги. Маша поскаржилася, що примудрилася почервоніти навіть з кремом для засмаги.

"Відчуття, що мене прасками катували", - поскаржилася вона й пообіцяла розповісти про своє нещастя в наступних "сторіз".

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