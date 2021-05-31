Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна вразила незвичайним образом

Як передає Politeka.net, 30-річна Саніна показала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Таким способом вона вирішила привітати рідне місто з його днем.

«Kyiv! You rock. З днем міста, улюблений Київ", - підписала співачка фото.

Саніна відображена в досить екстравагантному вбранні чорного кольору з білими елементами. Він складається серед іншого з прозорих тканин і сітки. Образ доповнює яскравий макіяж і масивні ланцюги на шиї і руках.

Фоловери артистки в захваті від такого фото.

"Юля, ви ікона", "красива", "Ух", "шикарна", "яка ви красива", "Боже, який шикарний образ", "нереальна", "дуже красиво і незвично", "неможливо відвести очі. Неперевершена", "це просто вау. Краса", "Ого, шикарна", "дуже гармонійно виглядаєте", "яка ти крута😍 Образ офігенний", "Огого", - пишуть в коментарях.

Варто відзначити, 30-річна Саніна обожнює експериментувати із зовнішністю. Її беззмінний стиліст Слава Чайка не втомлюється придумувати для своєї музи дивовижні наряди і зачіски.

Не так давно зірка взяла участь в модній зйомці, для якої вибрала світлий салатовий топ з шовку і штани-кльош насиченого відтінку. Створюючи тим самим весняний і навіть льотний образ, співачка підкреслила стрункість фігури.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в шкіряному костюмі показала кардинально новий образ:"зовсім інша".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss у всьому чорному зробила заяву, викликавши ажіотаж в мережі:»Юля, ви...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в червоному позувала для світового глянцю:"це найкраща ілюстрація".