Це величезна втрата для України та українців

Пішов з життя український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький

Про це повідомила його дружина в Facebook.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Любити. Плачу", - написала в соцмережі Світлана Короненко.

Про причини смерті вона не повідомила.

Михайлу Слабошпицькому було 75 років.

Трагічна звістка сколихнула українців.

«Сумно... Дуже сумно... Це - втрата втрат! Низько вклоняюсь Вам, дуже дорогий Михайле Федотовичу...», «Велика втрата. Шкода, що так рано. Найщиріші співчуття і світла пам'ять...», «Безмежний сум... Пішов у засвіти визначний письменник, критик, чудова україноцентрична Людина. Саме так - з великої літери», «Глибокі співчуття... Втрата для українців...», «Дуже сумно й боляче. Михайло залишив по собі багато друзів, які не вірять в те, що сталося.А ще - багато добрих справ, які ввійдуть в історію України. А також чотири томи спогадів про своїх сучасників. Власне, зроблене цією світлою людиною неможливо оцінити й осягнути. Це величезна втрата для України й українців», - пишуть у мережі.

Михайло Слабошпицький-член Національної Спілки письменників України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію "поет з пекла". Серед його робіт - понад два десятки книг для дітей та юнацтва, проза, публіцистика та літературна критика.

У різні періоди кар'єри Михайло Слабошпицький працював редактором відділу критики газети "Літературна Україна", а також головним редактором газети "Вісті з України" та журналу "Вавилон-XX".

Син Михайла Слабошпицького Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна - журналісткою.

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