Люди навіть тут знайшли плюси

Через сильну зливу Житомир буквально пішов під воду, а місцеві жителі показали в мережі кадри буйства стихії

У неділю, 28 травня, на українське місто обрушилася сильна злива. Опади виявилися настільки рясним, що затопили відразу кілька вулиць. Зокрема, не пощастило вулиці Покровській та перехрестю Покровської та Грушевського, повідомляє Житомир.info. Також вода заповнила вулиці Вітрука, Грушевського, Вільський Шлях, проспект Незалежності, район автовокзалу, а також вулицю Перемоги.

У мережі писали, що вода доходила перехожим до коліна, а транспорт не міг продовжувати рух. Людям буквально доводилося пересуватися вплав.

Втім, деякі місцеві жителі вирішили скористатися ситуацією і влаштували імпровізовані водні розваги прямо на затоплених вулицях. Деякі проводили заплив на надувному матраці, а інші вирішили покататися на гідроскутері. Відповідні кадри з'являлися в соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що народний синоптик Леонід Горбань попередив, що на початку літа українців чекає «сезон дощів».

За його словами, перші десять днів літа дощитиме через день-два, а завершаться вони зливами з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься до 18-20.

Далі буде два тижні сухої нежарки погоди, до + 26-28 градусів, вночі +16-18 градусів.

А ближче до кінця місяця в країну прийде потужний циклон, через які вулицями українських міст знову будуть загрожувати затоплення.

Нагадаємо, потужний ураган виривав дерева з коренем і руйнував будівлі: з'явилися кадри гніву природи в РФ.

Як повідомляла Politeka, народний синоптик попередив про "потоп": коли потужний циклон буде в Україні.

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