Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", показала яскраві фото та привітала з Днем Києва

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно телезірка вирушила на відпочинок до Мексики, де зустріла свій 42-й день народження, і часто показувала яскраві знімки. А цього разу вона виклала кілька яскравих кадрів їхньої столиці та привітала з Днем Києва.

На нових фотографіях Марія зображена на залитій сонцем вулиці української столиці, вона стоїть біля красивих хмарочосів і безтурботно позує фотографу. Перед камерою телезірка з'явилася в світло-жовтому спортивному костюмчику, який красиво підкреслив витончені форми. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі мила посмішка і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла, за що полюбила Київ: "Київ, мій Київ! З тобою я пізнала справжню любов, дала життя своїм дітям, зустріла друзів і винесла самі повчальні уроки у своєму житті! З твоїм днем, моє місто #ДеньКиева". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нові фото зіркової красуні, засинаючи її компліментами в коментарях.

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