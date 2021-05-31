У першому місяці літа українці отримають додаткові вихідні

Так, наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Politeka.net повідомляє, скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати і свята будемо відзначати.

У перший місяць літа в українців буде 20 робочих днів і 10 вихідних.

Трійцю православні українці святкуватимуть 20 червня. Оскільки це неділя і державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. З нагоди Трійці громадяни України зможуть відпочити з 19 по 21 червня.

А вже через тиждень, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними також будуть три дні: з 26 по 28 червня.

Крім того, вихідними стандартно будуть суботи та неділі— 5, 6, 12, 13, 19 і 20, 26 і 27 червня.

Також раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, початок червня очікується досить прохолодними для цього періоду.

"На початку червня нас чекає похолодання градусів на п'ять. По суті, до середини червня ще буде досить прохолодно. І навіть якщо вдень температура підніметься до +20-28 градусів, то вночі вона буде різко падати", — підкреслює метеоролог Віра Балабух.

Нагадаємо, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.

Як повідомляла Politeka, негода зіпсує українцям вихідні, синоптик радить одягатися тепліше: кому не пощастило.

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